Il Comune di Campobasso ha aderito alla giornata mondiale della Consapevolezza Pans Pandas

In questa giornata le Associazioni PANS PANDAS di tutto il mondo, insieme alle famiglie, si uniscono per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di queste sindromi post infettive ad esordio improvviso provocate da virus, batteri o altri fattori: neuro-infiammazioni di origine autoimmune, in fase di studio, in cui vengono riscontrati nei bambini, numerosi sintomi neuropsichiatrici di vario genere e gravità.

Diffondere la conoscenza significa puntare il focus sull’importanza della diagnosi precoce e l’approccio a trattamenti efficaci per fermare prima possibile la neuro-infiammazione che sopraggiunge, per scongiurare danni permanenti con una degenerazione della sintomatologia fino alla cronicizzazione.

I sintomi di Pans/Pandas spesso non vengono riconosciuti nei bambini oppure vengono attribuiti allo sviluppo della personalità, a fasi ribelli, a maleducazione o all’esagerazione delle emozioni.

I genitori lo possono testimoniare: queste sindromi esistono, hanno risvolti drammatici e devastanti ma si possono curare fino alla completa remissione e proprio per questo motivo chiedono: diagnosi e cure tempestive.

È fondamentale che i medici comprendano queste condizioni, nella loro complessità attingendo all’esperienza che forniscono i recenti studi esistenti sulle neuro-infiammazioni di origine autoimmune che “colpiscono i gangli basali del cervello” (vedi https://www.pandasbge.it/conoscere/).

In particolare quest’anno, L’ASSOCIAZIONE GENITORI PANS PANDAS BGE ODV vuole dedicare questa giornata a Jack (nome di fantasia), un ragazzo meraviglioso di 23 anni che non c’è più. Amava la vita e sin da quando era bambino, verso i due anni, da gioioso, dolce e felice qual era, ad un tratto è cambiato. Proprio come accade a tutti i bambini affetti da pans/pandas.

IN TUTTI GLI STADI DI CALCIO della Serie A verrà proiettato un breve video per aumentare la conoscenza di PANS e PANDAS.