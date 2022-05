Il Comune di Bonefro per la salute cardiovascolare delle donne

Sabato 14 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Bonefro, si è svolto un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale, dal titolo “Le peculiarità delle cardiopatie nelle donne: l’importanza della prevenzione”.

La dottoressa Giovanna Giannotti, Dirigente Medico di Cardiologia presso l’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso, ha presentato le caratteristiche delle patologie cardiovascolari nelle donne, sottolineando come per decenni si sia erroneamente ritenuto che fossero prevalentemente gli uomini ad esserne affetti. Ha inoltre esposto i tratti caratteristici, unici e peculiari, delle cardiopatie nelle donne, dai fattori di rischio genere-specifici ai sintomi di presentazione e alla loro diversità nelle donne rispetto agli uomini.

La popolazione bonefrana, inaspettatamente anche maschile, ha accolto con interesse tale evento, partecipando numerosa.

Il sindaco di Bonefro, Nicola G. Montagano, ha espresso la volontà di replicare tale iniziativa focalizzando l’attenzione su altri temi di interesse collettivo, in un’ottica di prevenzione e promozione della salute pubblica.