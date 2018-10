Il Comune aderisce alla manifestazione per Cultura e Lavoro di Roma

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista e l’assessore alla Cultura Lidia De Benedittis comunicano l’adesione alla manifestazione per la Cultura e il Lavoro in programma il 6 ottobre a Roma. Manifestazione a sostegno di quanti si occupano di salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Figure queste che, nonostante posseggano un’elevata professionalità, rischiano di veder lesi i loro diritti di lavoratori a scapito, inoltre, di un patrimonio prezioso che l’Italia non può permettersi di abbandonare. Di qui la necessità di scendere in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla delicata problematica che riguarda tutti gli italiani da vicino. A rischio non ci sono soltanto i posti di lavoro ma la conservazione, la tutela e la promozione di un settore, quello culturale, appunto, su cui il nostro Paese dovrebbe scommettere: per rilanciare l’economia legata al settore e alimentare un indotto indispensabile al buon funzionamento di tutto il comparto.