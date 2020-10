Il Comprensivo di Difesa Grande ricorda Gianni Rodari

“Andiamo a cercare insieme le parole per parlare” diceva Gianni Rodari in una poesia diventata canzone “Cura” di Sergio Endrigo. “E le parole noi le cerchiamo nell’Italiano ma anche nelle altre lingue. Domani, a Difesa Grande, le troveremo anche nelle lingue croata e arbëresh del Molise”, ha affermato Fernanda Pugliese. E’ per questo motivo che nell’istituto Comprensivo di Difesa Grande si festeggia il Compleanno di Gianni Rodari #100GIANNIRODARI #augurirodari nato il 23 Ottobre 1920. Si chiude così l’anno Rodariano, “ma noi invece – affermano gli organizzatori – avendo dovuto posticipare il Progetto, causa Covid, daremo inizio agli Eventi proprio Venerdì 23 dalle ore 10 alle 14 e per l’occasione, saranno presenti: Daniela Battista Presidente della Casadellibro di Termoli, partnership del Macro-Progetto: Libri-giocando “IL LIBRO DI GIANNI” che avrà, la sua realizzazione nel prodotto finale, appunto “IL LIBRO DI GIANNI” una raccolta di scrittura creativa e di illustrazioni interamente realizzate dai ragazzi coinvolti, alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado , seguiti e diretti dalla Prof.ssa Diomira Anzovino e Stefania Cercia, rispettivamente insegnanti di Italiano, per il laboratorio di scrittura creativa, successivamente, le Favole, saranno illustrate nel Laboratorio Artistico Creativo seguiti e diretti dalla Prof.ssa Carla Di Pardo, Veronica Pinti Scrittrice in erba, socia della Casa del Libro, Antonietta Pellegrino Insegnante, socia della Casa del Libro. Entrambe, si dedicheranno alla lettura di Favole e Filastrocche di Gianni Rodari, all’interno del nostro piccolo salotto di lettura, sarà un’altra gradita ospite, Fernanda Pugliese Scrittrice e Presidente della Rivista Kamasta, per la salvaguardia delle minoranze linguistiche che ci allieterà con la lettura di storie e aneddoti in lingua arbereshe. Dalle ore 12 alle ore 14 sarà allestito un Laboratorio Creativo, dove gli alunni si divertiranno a creare storie di carta o di colori, seguendo il Metodo Bruno Munari, caro amico e collaboratore di Gianni Rodari, illustratore di molte delle sue storie. I lavori saranno aperti dalla nostra Dirigente Luana Occhionero, insieme ai Saluti Istituzionali dell’Assessore alla Cultura Michele Barile. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Google Meet, così da coinvolgere anche le classi quinte delle Scuole Primarie di via Po e Difesa a Grande, facenti parte del Comprensivo di Difesa Grande. L’Evento è stato Patrocinato dal Comune di Termoli-Assessorato alla Cultura, fregiandosi dell’importante riconoscimento che la nostra Città ha ottenuto, grazie anche e soprattutto alla carissima Daniela e all’Associazione Casa del Libro. Termoli città che legge #termolicittachelegge e Kamastra. L’evento è stato organizzato nel rispetto del (DPCM) sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid, sarà inoltre presente l’associazione onlus SAE 112”.