Il commissario Giustini mercoledì in Procura: “Sono tranquillo”

L’avviso di garanzia gli è stato notificato giovedì. Sarà difeso dall’avvocato Di Biase

La notizia si è diffusa venerdì quando il generale si trovava in consiglio regionale a riferire sull’emergenza Covid. Ma l’avviso di garanzia gli era stato notificato il giovedì, un giorno prima dell’audizione in Aula. Angelo Giustini, come noto, è indagato per omissione d’atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Il commissario ad acta della sanità molisana è atteso in tribunale mercoledì quando ad attenderlo ci sarà il capo della Procura Nicola D’Angelo.

Per chi sta indagando, Giustini non avrebbe deliberato atti di sua stretta competenza e avrebbe nominato, senza poterlo fare, il Dg Asrem Florenzano come commissario straordinario all’emergenza Covid. Ruolo che, invece, secondo gli inquirenti, sarebbe di sua esclusiva competenza. Ma soprattutto secondo la Procura, Giustini, che è difeso dall’avvocato Mariangela Di Biase, avrebbe dovuto deliberare lui alcuni atti in qualità di unico responsabile dell’emergenza Covid in Molise.

Sotto la lente degli investigatori 12 mesi di pandemia in Molise, dall’ospedale Covid al numero di terapie intensive: tutto è passato al vaglio degli inquirenti che ora chiederanno conto al commissario. L’interessato, all’uscita dal consiglio regionale venerdì pomeriggio, si è detto tranquillo: “Chi ha la verità – la sua chiosa davanti alle telecamere – non deve temere nulla.”