Il Comitato Regionale Flat Tax approda anche in Molise

In Molise è finalmente approdato il Comitato Regionale Flat Tax. Nel corso dell’incontro tenutosi il 24 luglio scorso, in Campobasso presso l’Hotel San Giorgio, il dott. Massimo Zullino, Coordinatore dell’Area meridionale e isole del Comitato Nazionale, ha presentato il team composto dalla Coordinatrice regionale dott.ssa Tiziana Martinelli, dal dott. commercialista Maurizio Bucci, esperto settore economico-finanziario, dall’avv. Lucia Martella, esperta settore legale, dall’addetto alla comunicazione sig. Carlo Santella e dalla responsabile di segreteria sig.ra Teresa Mauro. Il Coordinatore Nazionale nel delineare struttura, funzioni e obbiettivi del Comitato ha precisato la completa autonomia dello stesso nell’operatività sul territorio, porgendo un’ampia ed aperta chiave di lettura nell’esecuzione delle future attività dell’organismo. L’ufficializzazione delle nomine è avvenuta innanzi ad una sala gremita di partecipanti, composta, tra l’altro da nomi di spicco del panorama politico nazionale e locale. Seduti in platea ad accogliere la nascita del Comitato anche il vice segretario della Lega, onorevole Andrea Crippa ed il commissario Lega della regione Molise, onorevole Jari Colla, i quali hanno presieduto anche all’intervento del senatore Armando Siri, ospite speciale e padre fondatore della Flat Tax, che ha catturato l’attenzione del pubblico presente, esponendo, sapientemente, i tratti salienti della tematica “Soluzione Flat Tax 15%”, argomento oggetto dell’evento.