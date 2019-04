Il comitato “Lavoro e Dignità”: «I soldi per gli ex Ittierre nel bilancio regionale» (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

E’ tornata a riunirsi l’assemblea permanente “Lavoro e Dignità”. L’incontro post-pasquale è servito per fare il punto della situazione e per decidere le prossime azioni. A tenere banco è ancora la questione della mobilità per gli ex Ittierre. Ad oggi nessuna novità. Ma gli ex dipendenti dell’azienda tessile di Pettoranello di Molise non si danno per vinti e continuano a chiedere alla Regione di sbloccare un pagamento ormai atteso dallo scorso luglio. «A quanto pare i fondi per il pagamento della mobilità in deroga sono stati stanziati – ha dichiarato in merito Emilio Izzo, portavoce del Comitato – il problema è che non essendoci continuità nel pagamento delle spettanze non hanno diritto ai finanziamenti arrivati da Roma. In vista del bilancio di previsione della Regione che sarà discusso questo fine settimana chiediamo, in qualche modo, di inserire un capitolo di spesa anche per il pagamento di questi ex lavoratori».

