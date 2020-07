Il Comandante Regionale Molise in visita al Comando Provinciale di Isernia

Nella mattinata odierna, il comandante regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di brigata Salvatore Refolo, si è recato in visita al comando provinciale Isernia.

L’alto ufficiale è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Vito Simeone, ed ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, nonché personale in congedo della locale sezione a.n.f.i..

successivamente, il generale di brigata refolo, accompagnato dal comandante provinciale, ha reso visita al prefetto, dott. vincenzo callea, al presidente del tribunale, dott. vincenzo di giacomo, ed al procuratore capo della procura della repubblica, dott. carlo fucci.

Il comandante regionale Molise ha presieduto, poi, un briefing istituzionale presso la caserma sede del comando provinciale dove, alla presenza di tutti gli ufficiali, dei comandanti di reparto e di una rappresentanza di personale in servizio nell’intera provincia, ha preso cognizione della realtà socio economica del territorio, della situazione operativa e logistica dei reparti, soffermandosi sulla delicatezza che riveste la peculiare funzione di polizia economico-finanziaria nel territorio pentro e sulle più importanti attività condotte nei vari settori istituzionali del corpo.

Al termine dell’incontro, il generale di brigata refolo, nell’esprimere parole di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano a salvaguardia della legalità e per i lusinghieri risultati conseguiti, ha inteso esortare tutti gli appartenenti a profondere le migliori energie e a proseguire sulla strada intrapresa, finalizzando l’azione del corpo verso l’affermazione di una più equità sociale, a beneficio dell’intera collettività.