Il Comandante Emanuele Gaeta promosso Colonnello

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Emanuele Gaeta, è stato promosso al grado di Colonnello, dopo pochi mesi dall’assunzione dell’attuale incarico.

Il Colonnello Gaeta, proveniente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, in questo breve periodo, ha già conseguito importanti risultati nell’ambito della Provincia di Campobasso e fuori dai confini della stessa con importanti operazioni di servizio. Si è dimostrato da subito molto attivo sia nell’attività di prevenzione e della c.d. sicurezza di prossimità e partecipata, che ha sempre rivolto in favore dei cittadini, che a quella di repressione di ogni forma di reato. Molto attento ad ogni fenomeno e forma di criminalità, ha profuso il proprio impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati sin dal proprio insediamento, ottenendo una sensibile riduzione della commissione di reati ed un conseguente aumento di quelli scoperti, sapendo associare umanità e spirito di servizio che lo ha reso una vera e propria guida per tutti i propri collaboratori di ogni ordine e grado.