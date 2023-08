Il Comandante del ‘Nor’ Carabinieri di Campobasso promosso al grado di Capitano

L’ ufficiale dell’Arma, Andrea Manzo, lega il suo nome ad importanti operazioni anticrimine sull’intero territorio provinciale

Promosso al grado di Capitano il comandante del Nor (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Campobasso, Andrea Manzo. Ufficiale integerrimo e disponibile all’ascolto dei colleghi e dei cittadini che in lui confidano in quanto esperto tutore della legalità e della Giustizia.



Il Capitano Andrea Manzo lega il suo nome nel territorio provinciale ad importanti operazioni anticrimine avendo assicurato alla Giustizia, assieme ai suoi validi collaboratori dell’Arma, criminali dediti a spaccio e traffico di droga ed attività delinquenziali contro il patrimonio e la persona.



Al neo Capitano Andrea Manzo giungano le felicitazioni del direttore e di tutto lo staff de Il Quotidiano del Molise per questo nuovo cammino che arricchirà certamente una carriera ricca di ulteriori traguardi.