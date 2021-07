Il cluster di Guglionesi fa paura (altri 8 positivi su 13). Anche un ricovero

Nove guariti e 13 nuovi positivi al Covid in Molise su 480 tamponi processati. Il Bollettino Asrem di oggi 17 luglio fa registrare questo, ma anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso (UN PAZIENTE DI GUGLIONESI). I 13 positivi sono: 1 Campobasso; 2 Castropignano; 8 Guglionesi; 1 Montenero di Bisaccia; 1 San Giuliano del Sannio. Mentre le nove persone che si sono negativizzate sono di: 1 Busso; 1 Carpinone1 Guglionesi; 5 Isernia; 1 Larino. Torna dunque a “ripopolarsi” il reparto di Malattie Infettive che tre giorni fa era stato dichiarato Covid free. I casi attualmente positivi in Molise sono 109: 96 in provincia di Campobasso e 13 in quella di Isernia. A Guglionesi la situazione è molto delicata tanto da indurre il presidente della Regione Toma ad emettere un’ordinanza che obbliga i residenti a usare la mascherina al chiuso e all’aperto in luoghi pubblici (QUI L’ARTICOLO).