Il Circolo Pd: «Gestione fallimentare della pandemia»

«Giorni fa, come circolo, avevamo esplicitamente – si legge in una nota a firma del Segretario di Circolo Pd Lea Ferrara – chiesto ai sindaci di far sentire la propria voce, a tutti , ma in primis al sindaco Gravina, per la situazione incresciosa in cui versa il Cardarelli di Campobasso, e per denunciare la gestione fallimentare della pandemia, da parte della Regione e della dirigenza Asrem. La lettera dei sindaci al presidente della Regione ci gratifica, tantissimo. Nessuno vuol far polemica fine a se stessa questo è chiaro, tantomeno i singoli sindaci, il cui unisco scopo è quello di tutelare la salute e il benessere dei propri concittadini.

Certo è che il malessere generale sussiste ed è diffuso, e se tutto fosse sotto controllo la stessa missiva non avrebbe ragione di esistere. Chiaro è inoltre che la scelta di ogni primo cittadino di sottoscrivere la lettera, è stata libera, così come limpido è che ciò, è un diritto, che appartiene a tutti. Appoggiamo appieno l’intento e lo sforzo dei nostri sindaci, che rappresentano la voce, le sofferenze, le esigenze, di un popolo e di uno specifico territorio, ed auspichiamo che ciò sia da stimolo a chi ci rappresenti, per un radicale cambiamento di rotta nell’intera gestione dell’emergenza».