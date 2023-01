Il Circolo La Nebbia Cus Molise torna su Sky Sport

La sfida con l’Aversa Parete si giocherà domenica alle 20,45 e andrà in diretta su Sky Sport

A distanza di due settimane dalla sfida del Pala Cesaroni di Genzano, la formazione di Marco Sanginario giocherà nuovamente in diretta televisiva.

La sfida con l’Aversa Parete, valida per la ventesima giornata, inizialmente prevista per domani, è stata posticipata a domenica e al Pala Jacazzi ci sarà la grande diretta televisiva. Un’altra grande occasione per il sodalizio del capoluogo di regione di confermare la crescita vissuta negli ultimi anni. I rossoblù cercheranno di dare seguito al successo di sabato scorso contro il Cesena anche se non sarà semplice perché il collettivo guidato da Andrea Centonze gode di buona salute. Sarà quindi una sfida tutta da seguire e tutta da vivere per i molisani, pronti a vendere cara la pelle. Dopo il buon esordio in diretta televisiva contro l’Ecocity, La Bella e compagni cercheranno di portare a casa la vittoria per allungare la serie positiva e guadagnare terreno in classifica.