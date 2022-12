“Il cinema in Molise si può fare”, nasce il primo film girato interamente a Campobasso

Il cinema in Molise si può fare! Questo è l’obbiettivo di “Lasciatemi Tornare”, un film girato per le strade del capoluogo molisano e in alcuni borghi della stessa regione. A dirigere l’intero progetto sono tre giovani ragazzi, ventenni, che desiderano lavorare nel settore dell’intrattenimento.

“La storia – si legge in una nota stampa – nasce dalla penna di Luca Umberto Belnudo e Francesco Pio Di Gregorio, sul grande schermo come LucUmberto e Pipoloss, che dopo essersi formati presso la Compagnia Stabile del Molise, scuola di recitazione campobassana, hanno iniziato a scrivere una pellicola durante il periodo di lockdown del marzo del 2020. A realizzare il film, di cui i ragazzi sono anche protagonisti, collabora anche Gianluca De Rubertis, direttore della fotografia il quale con accuratezza, precisione e professionalità ha fatto si che questo progetto potesse vedere la luce.

Una menzione speciale va anche a Francesco Vitale, anch’egli presente come personaggio del film, che conserva con i ragazzi un rapporto speciale d’amicizia e di lavoro e che ha saputo guidarli nella realizzazione delle riprese della pellicola. Il cinema in Molise si può fare e lo dimostrano alcune attività locali che hanno deciso di sostenere il progetto, attraverso diverse sponsorizzazioni.

“Siamo contenti che la nostra città ci abbia dato una mano. Nonostante si siano presentate alcune difficoltà, siamo riusciti ad arrivare al nostro traguardo e per noi è un grande risultato”, queste le parole dei tre giovani produttori. La pellicola vanta oltre a nomi rilevanti all’interno del cast come Michele Di Cillo, Sonia Petrecca, Clelia Chilli, Alessio Di Lallo e tanti altri ancora, anche la presenza di Tito Cordone e Francesco Onorati per le colonne sonore che completa questo quadro molisano nella troupe.

Ma di cosa parla Lasciatemi Tornare? Lasciatemi Tornare è la leggenda molisana di cui sentirete per la prima volta parlare il 27 Dicembre, Lasciatemi Tornare è la storia di un uomo che vuole tornare in Molise per ritrovare i suoi cari, ma si ritroverà solo guai che gli capitano attorno! Insomma, una commedia tutta da ridere per passare le festività natalizie in compagnia di un film “di casa”. Quindi affrettatevi a prenotare! 27 Dicembre 2022, Sala Alphaville di Campobasso, spettacoli alle ore 18:00 e alle ore 20:00”.