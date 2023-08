“Il Cinema e Le Stelle”, ultimo appuntamento con ‘Benvenuti in casa Esposito’

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica “Il Cinema e Le Stelle”, il grande cinema all’aperto voluto per i quartieri periferici di Termoli dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Silent Tribe. Questa sera, alle ore 21:00, sarà proiettato il film “Benvenuti in casa Esposito”. Una commedia partenopea, vivace, colorata e leggera che non mancherà di riflessioni anche più serie e che coinvolge padri criminali e figli. L’appuntamento è nella piazzetta anfiteatro del quartiere San Pietro e Paolo a partire dalle ore 21.00. L’ingresso è gratuito.