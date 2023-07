Il “cinema e le stelle”. Secondo appuntamento con il film “Belli ciao”

Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Il Cinema e Le Stelle”, il grande cinema all’aperto portato nei quartieri periferici di Termoli dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Silent Tribe.

Domenica 30 luglio alle ore 21 al parco giochi del quartiere Sant’Alfonso è infatti in programmazione il film commedia “Belli Ciao” con i brillanti attori comici Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo nel film raccontano in modo ironico ed irriverente il problema (reale) dei giovani costretti a lasciare il Sud Italia per cercare fortuna al Nord.

Sono due amici inseparabili, almeno lo sono stati fino al giorno della maturità quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud. Pio parte per Milano, Amedeo, invece, resta in Puglia.

Un film di grande successo che tratta un tema di estrema attualità attraverso lo stile scanzonato e spontaneo dei due protagonisti.

L’appuntamento è quindi con “BELLI CIAO” domenica 30 Luglio alle ore 21 al parco giochi del quartiere Sant’Alfonso dove verrà allestito il grande schermo cinematografico e l’arena per gli spettatori.