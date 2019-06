“Il cibo fa viaggiare”, Termoli e il brodetto nel libro di Cannavacciuolo

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata citata anche Termoli nell’ultimo libro di Antonino Cannavacciuolo, lo chef napoletano giudice di Masterchef e protagonista di molti altri programmi televisivi. E così nel volume “Le mie ricette” Cannavacciuolo ha menzionato anche la città bassomolisana tra le località che ha visitato con la moglie Cinzia per scoprirne i sapori e le ricette. Il brodetto di pesce alla termolese, quindi, è entrato nel novero di quelle ricette e di quei piatti che fanno viaggiare, citato nel capitolo “Il cibo fa viaggiare”, ricordando come oramai siano i piatti a guidare le scelte delle mete dei viaggi non solo dello stesso Cannavacciuolo ma anche dei tanti turisti che si muovono in giro per l’Italia. Cannavacciuolo ha dimostrato anche in passato di amare Termoli con la visita effettuata nel maggio 2018 per girare una puntata del format televisivo “O mare mio” che è stata per lui anche un’occasione per ammirare le bellezze del mare e del Borgo Vecchio oltre che per degustare le tipicità gastronomiche della città bassomolisana.