Il ‘cibo degli dei’ conquista Termoli: inaugurata la ‘Festa del Cioccolato’

La manifestazione più dolce dell’anno ha aperto i battenti nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre, in piazza Vittorio Veneto a Termoli. Un appuntamento atteso da grandi e piccini quello della festa del Cioccolato che quest’anno giunge alla sua seconda edizione e terminerà il prossimo 24 ottobre. Una tre giorni quella della Festa del cioccolato con degustazioni, intrattenimento e ovviamente sua maestà il cioccolato presentato in tutte le sue declinazioni. Prodotti a base di cioccolato, tutti rigorosamente artigianali dove la qualità della materia prima è fondamentale ed ogni pezzo realizzato diventa un pezzo unico.

La Kermesse di quello che è definito il ‘cibo degli dei’ è stata organizzata dall’associazione Amip, ha visto la partecipazione del presidente Luigi De Letteriis e di Michele Barile, assessore allo Sport, Cultura e Turismo al comune di Termoli.

Sono 12 le aziende che per questo weekend esporranno i propri prodotti artigianali con prelibatezze per tutti i palati e che provengono da diverse zone dell’Italia Non mancherà l’intrattenimento. Spazio ai bambini nella prima giornata di inaugurazione con l’animazione del Mago Peppe che ha intrattenuto i più piccoli. Nella giornata di sabato, dalle ore 18,30 in poi, sarà la volta di musica e danza con l’esibizione della scuola di ballo Emozioni Latine. Infine, domenica risate assicurate dalle ore 18,30 con lo show del Mago Checco. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 9 del mattino alle 23 della sera e tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.