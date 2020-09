Il chitarrista Moore: «Voi Italiani dite che il Molise non esiste ma io ci andrei a vivere»

Il musicista, cofondatore dei Sonic Youth, sulla rivista Rolling Stone esalta il nostro territorio

«So che dite che il Molise non esiste, ma io proprio in Molise ho parenti, la famiglia di mia cognata sta vicino a Campobasso, per cui ho trascorso parecchio tempo in montagna da quelle parti e mi piace molto come territorio: se un giorno dovessi decidere di andare a vivere altrove mi piacerebbe trasferirmi là, aprire un negozio di libri di seconda mano e sciallarmela con due gatti che mi girano attorno. Sarebbe bello, magari non lontano dal mare…».

Parola di Thurston Moore chitarrista, cantante e produttore discografico statunitense, famoso per la sua militanza nel gruppo alternative/noise rock Sonic Youth di cui è stato anche il cofondatore nel 1981. Moore è stato inserito al 34º tra i migliori chitarristi rock dalla rivista Rolling Stone. E proprio la rivista, in una lunga intervista di Raffaella Oliva (QUI il link) dedica ampio spazio al musicista 62enne che esalta la nostra piccola regione e che l’ha già scelta come meta preferita qualora decidesse di trasferirsi altrove.