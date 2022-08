Il centrosinistra unito in assemblea: “Costruiamo un programma di respiro regionale”

Il segretario Pd, Vittorino Facciolla: “La sanità è un tema centrale così come le aree interne, la scuola e il sociale. Caro bollette? La politica dovrebbe imparare a fermarsi e a compiere scelte condivise per lenire le difficoltà delle famiglie”

“Chiediamo ai cittadini, alle organizzazioni professionali, datoriali, sindacali e ai portatori di interesse diffuso di provare a contribuire alla scrittura di un programma che sia regionale”. Il segretario del Pd, Vittorino Facciolla, ha presentato così l’assemblea pubblica indetta dal centrosinistra che comprende, oltre ai Dem, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Impegno Civico. Il tema prioritario è, senza dubbio, la sanità “con la candidatura di Giuseppe Cecere al Senato che non è un caso. È stata una persona vicina ai pazienti e alla rete dei sanitari e delle associazioni”.

Da qui, a cascata, gli altri temi attinenti al territorio. “La stessa candidatura di Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, rappresenta le aree interne – ha osservato il segretario Dem – essendo lei originaria di Agnone; Rossella Gianfagna per le doti che ha di manager e persona capace di gestire nell’ambito dell’istruzione il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso; Alessandra Salvatore, persona che ha fatto tantissimo nel sociale e già assessore comunale al ramo. Poi, il caro bollette è uno dei temi che sta affaticando e affamando le famiglie italiane. La politica, quella del primato delle scelte, dovrebbe imparare a fermarsi e a compiere scelte condivise per lenire le difficoltà delle famiglie. Dunque – ha concluso Facciolla – ci sono tutte le condizioni per far bene”.