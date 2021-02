Il centrodestra di Campobasso ringrazia Conte: “Ora è tempo di voltare pagina”

“L’Italia sta vivendo un momento difficile e occorre uscire quanto prima dall’empasse”, così i consiglieri comunali Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino dei Popolari per l’Italia e Domenico Esposito di Forza Italia.

“Il ringraziamento va a sicuramente al premier Conte per la gestione del Paese in un momento difficile di emergenza sanitaria – affermano i tre esponenti del centrodestra di Palazzo San Giorgio – All’ormai ex premier va riconosciuta una certa signorilità, lasciando da parte le rispettive appartenenze politiche”.

“Ora, però, è il momento di voltare pagina e occorre riconoscere del possibile prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, tutto il suo spessore umano, culturale e politico – continuano Colagiovanni, Fasolino ed Esposito – Draghi metterà a disposizione dell’Italia e degli italiani la sua grande esperienza e tutto il bagaglio professionale”.

“La speranza di tutti è la fine della pandemia il prima possibile con la conseguente ripartenza dell’Italia – discettano – I piccoli e medi commercianti sono in affanno, a breve mancherà l’ossigeno. Artigiani e commercianti sono alla canna del gas e, per loro, una soluzione vera e concreta non è più procrastinabile”.

“Il nuovo Governo dovrà adottare politiche di rilancio – il parere dei tre consiglieri comunali – Siamo certi che Draghi sarà l’uomo giusto per rappresentare l’Italia in Europa e all’estero. Siamo certi che l’Italia tornerà a farsi rispettare come una delle grandi potenze mondiali. Sarà indispensabile per il futuro del nostro Paese”.