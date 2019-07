Il centrocampista Bontà torna a vestire la maglia rossoblù

REDAZIONE

Il centrocampista classe 1993 Francesco Bontà torna a vestire la maglia del Campobasso. L’ultima stagione con i Lupi l’ha vissuta nel campionato 2015/16. Nell’anno successivo è la Jesina a puntare su di lui facendolo diventare un perno fondamentale della squadra leoncella. Nella stagione 2017/2018 approda prima al Monticelli per poi passare al San Nicolò, dove conduce una stagione importante, tanto da meritarsi la riconferma nella squadra abruzzese anche per la stagione 2018/19, anno della fusione tra San Nicolò e Notaresco. Qui conosce mister Cudini e, con la maglia numero 10 sulle spalle, realizza 7 reti in 35 partite, risultando tra i centrocampisti più ambiti del girone. Importante ricordare anche i suoi trascorsi in serie C con le maglie del Giulianova (dal 2009 al 2012);Sud Tirol (2012/2013); Castel Rigone (2013/2014). «Mi fa un bell’effetto tornare a Campobasso – ha detto Bontà – sono sicuramente un giocatore diverso da allora. Adesso ho acquisito più stima nei miei mezzi e sono pronto per una stagione nuova con obiettivi importanti».