Il centro territoriale di ‘Insieme Molise’ incontra il professor Stefano Zamagni

La lectio magistralis del professor Stefano Zamagni, economista e presidente dell’Accademia Pontificia delle politiche sociali, ha incantato il pubblico raccolto nella sala municipale del comune di Guglionesi.

L’occasione è stata la cittadinanza onoraria conferitagli dall’amministrazione del centro bassomolisano. Ha

parlato di economia civile che “è un paradigma, una visione che tende verso il bene comune, non totale”.

Tanti gli spunti che il professore ha ripreso anche al termine del convegno quando ha incontrato

privatamente il gruppo di Insieme del Molise. Ha parlato di ordine sociale in modo non bipolare ma

tripolare, stato, mercato e comunità, ha suggerito di dare ali e anima alla sussidiarietà circolare, ha parlato

non separabilità tra competitività e cooperazione fino al recupero culturale delle radici con riferimento a

Dragonetti. Ha le idee chiare il professor Zamagni, fondatore del partito Insieme, ed è un vero piacere

ascoltarlo. I suoi esempi a portata di mano tornano indietro nella storia attraverso Smith, Hobbes, Beccaria.

Si congeda così dal pubblico con una frase dell’indiano Tagore “Quando il sole tramonta non piangere

perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle”.