Il centro anziani ‘Sabino D’Acunto’ ancora chiuso: la denuncia del M5S

“Se i giovani fuggono da Isernia in cerca di un futuro migliore, gli anziani che vi restano non se la passano meglio in termini di prospettive per i giorni a venire -si legge in una nota del M5S Isernia- Dalle segnalazioni che ci giungono, sembra infatti che la riapertura del Centro Sociale per Anziani, ospitato nei locali dell’ex scuola “Ignazio Silone” in piazzale Michelangelo ad Isernia, sia ancora lontana.

Nei mesi scorsi, nonostante le numerose richieste di incontro inviate a Sindaco e assessori competenti, pare che da palazzo San Francesco si sia alzato un muro di gomma che ha respinto ogni tentativo di dialogo, indirizzato a trovare una soluzione alla questione.

Appuntamenti saltati o annullati per cause improbabili, mancate risposte o riscontri talmente evasivi che hanno gettato nello sconforto oltre 150 anziani che frequentano la struttura.

Ricordiamo che già nel 2017, il Centro Anziani fu al centro di fibrillazioni politiche a causa dei tagli ai fondi comunali destinati al finanziamento della struttura: benché l’amministrazione si prodigò in promesse e rassicurazioni, alla fine i contributi non vennero erogati.

Fortunatamente oggi qualcosa si muove: pare che il sindaco uscente, Giacomo D’Apollonio, abbia promesso che i lavori (peraltro di poca entità), necessari a ripristinare la fruibilità della struttura, saranno realizzati entro il mese di settembre.

Staremo a vedere. Nel frattempo verificheremo che le promesse non diventino “da marinaio” e che finalmente possano riprendere le meritevoli attività svolte nel Centro che, fra le altre cose, offre ai nostri anziani un luogo di incontro e di socializzazione imprescindibile”.