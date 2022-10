Il cellulare a scuola

di Sergio Genovese

In questi giorni battono forte le bacchette sul rullante per far rumore e dare notizie delle rivolte che si stanno verificando nelle Scuole per evitare che durante le lezioni, come avviene, si possa fare uso dello smartphone. La situazione reale nessuno l’ha voluta raccontare, nonostante l’impegno di pochi dirigenti combattivi, il contesto che si è costruito negli anni non è degno di una comunità educativa. Escludendo quelle minoranze di chi sta dietro e chi davanti alla cattedra che hanno un comportamento irreprensibile, oramai lo squillo del telefonino è la colonna sonora delle giornate di Scuola che si affastellano. Se ci fossero proteste rispetto a questa mia affermazione, il lettore, in cambio, mi assegni un briciolo di credibilità se non fosse altro per la mia esperienza nelle aule per diversi decenni. Sostengono studenti e famiglie che una imposizione non è mai il segno di una civiltà che vuole conquistare proseliti. Addirittura è stato sostenuto che rispettare la regola del non uso, sarebbe solo una deprecabile sottomissione al sistema dei forti. Andando dietro a queste teorie di chi confonde democrazia con anarchia, abbiamo portato le Scuole nel punto indegno in cui si trovano. Molti addetti ai lavori coinvolti nella discussione nazional/popolare hanno omesso, per smemoratezza oppure per negligenza, che da anni esistono circolari ministeriali che vietano a docenti e studenti l’uso del telefono salvo non si tratti di esigenze didattiche. Tutto si sbriciola nello smottamento di una vita che ci prepara solo ed esclusivamente al nostro bisogno senza rinunciare a niente che possa avere una esigenza oggettiva e collettiva. I ragazzi ed in parte gli adulti, drogati come sono da una dipendenza da tastiera raccapricciante, non possono fare a meno di un congegno senza il quale non riescono a vivere tra selfie, incroci social e tutta una serie di blasfemie che hanno scoperchiato una esistenza fatta di vuoto e di stupido edonismo. Vorrei invitare tutti a comprendere che nel tempo abbiamo sdoganato il controvalore della regola non intesa come qualcosa a cui rinunciare per il bene comune. Oggi per i giovani ed una parte di inconsistenti genitori, tutto ciò che toglie qualcosa del vivere quotidiano è materia per alzare le barricate di una socialità che appunto li fa vivere in una realtà virtuale dentro piazze anonime e spesso pericolose preferite a quelle con i lampioni e le panchine fredde. Affermare che la Scuola non ha diritto di requisire i telefonini enfatizzando l’azione come se fosse quella della gestapo e omettendo di raccontare che in premessa sono state date innumerevoli occasioni ai ragazzi di dimostrare la propria maturità limitandosi solo a spegnere il “congegno magico” ( iniziativa sempre fallita) è la rappresentazione in termini del livello civico raggiunto. Il dibattito ha scatenato tutti gli strizzacervelli e tutti quei pedagogisti che non hanno mai messo piede in una Scuola. Naturalmente quelli più all’avanguardia hanno sottolineato che la regola per il non uso è una imposizione che non crea il clima favorevole. Dimenticano in gruppo di spiegare scientificamente le ragioni di coloro che messi difronte alle proprie responsabilità hanno continuato a chattare mentre il professore in classe spiega la lezione. Lo show è lanciato, dove si parla di Dante e della sintesi clorofilliana, c’è posto anche per quel genitore che si è sentito in dovere di aggredire il dirigente scolastico colpevole di aver impedito alla propria figliola di fare i suoi selfie quotidiani pronti ad essere spediti nel mondo del web. Nel frattempo mentre qualcuno si impegna per spiegare la “Ragion pura” di kant”, altri ci dimostrano che la ragione più travolgente è quella di dipendere da un dispositivo ritenuto salvavita senza il quale ogni protesta ed ogni rivolta è legittimata. Eppure qualcuno tra i banchi ci aveva spiegato che dipendere da qualcosa significa non essere liberi. Evviva!