Il cavallo pentro conquista gli esperti mondiali

Annoverato tra le preziose rarità della provincia di Isernia, il cavallo che 2300 anni fa marciò contro i cartaginesi

Fiero, elegante, docile, ma anche leale: queste le caratteristiche del cavallo pentro che hanno conquistato gli esperti. Nel corso della kermesse di rilievo internazionale, il cavallo autoctono è stato protagonista della 123ª edizione di fieracavalli di Verona. Decine di migliaia di visitatori hanno avuto la fortuna di conoscere due meravigliosi esemplari della razza Pentra, originaria di Montenero Valcocchiara. Cresciuti a Isernia nella scuderia Il Ginepro dalla famiglia Matticoli, il blasonato Violino (medaglia d’oro in competizioni europee e nazionali) e la puledra Calinitide a Verona hanno conquistato esperti ed amatori del mondo equestre. Negli scorsi giorni, nell’area dell’esposizione, l’amazzone Silvia Carlucci ha condotto magistralmente Violino in un ensemble che ha incantato la platea con eleganti esercizi di dressage, mentre la poltra Calinitide, accompagnata a mano, ha entusiasmato il pubblico per bellezza, grazia e simpatia. Un cavallo, il Pentro, prezioso e raro che origina dalle colline e dalle radure di Montenero Valcocchiara. È qui che si trovano i circa 800 esemplari per la cui salvaguardia si adopera con passione e tenacia la comunità degli allevatori di Montenero Valcocchiara, responsabile altresi del perfezionamento delle doti caratteriali e delle qualità morfologiche peculiari della razza.Un cavallo, il Pentro, protagonista della storia di Italia.

Si ricorda che circa 2300 anni fa l’esercito e la fanteria dei sanniti Pentri inflissero alla neo-nata repubblica Romana una batosta presso le forche Cautine; a seguito di tale evento e riconosciutone il valore la fanteria Romana volle tra le proprie file il cavallo Pentro che marciò contro i cartaginesi nella trionfante battaglia del 146 a.C. E non mancavano esemplari della razza equina nella cavalleria leggera rinascimentale e nel regio esercito dei Borboni.

La partecipazione della scuderia Il Ginepro alla vetrina-evento di Verona ha garantito la presenza della razza Pentro ed è stata possibile grazie all’impegno fattivo delle associazioni A.N.A.R.E.A.I. e A.R.A.Campania Molise. A loro un profondo e sentito ringraziamento. E grazie anche a quanti, appassionati e simpatizzanti del nostro cavallo Pentro, in questi giorni ci hanno dato un importante incoraggiamento e supporto morale.