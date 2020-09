Il Cavaliere di San Biase inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 e Domenica 27 Settembre tornano le GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, il tema scelto per la manifestazione culturale di quest’anno è Imparare per la vita, un invito a far apprezzare e conoscere i beni culturali incoraggiando l’incontro tra generazioni nella partecipazione attiva per la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale.

In collaborazione con la Direzione regionale musei del Molise e Me.MO Cantieri Culturali, l’associazione “Il Cavaliere di San Biase a.p.s.” ha organizzato al Museo Sannitico di Campobasso una nuova occasione di incontro per la conoscenza, in particolare tra le nuove generazioni, del gruppo scultoreo di epoca sannita denominato “Il Cavaliere di San Biase”, reperto casualmente trovato che, solo grazie alla consegna alla comunità scientifica, oggi è valorizzato e conosciuto come elemento significativo e unico della collezione museale.

Attraverso visite guidate e laboratori didattici, a cura degli archeologi di Me.MO Cantieri Culturali, il pubblico più giovane potrà vivere l’esperienza della scoperta dei Sanniti, partendo infatti dalla scultura litica si individueranno gli altri reperti di confronto all’interno della collezione museale che definiscono il carattere dell’ethnos sannita, ma si imparerà altresì ad essere cittadini consapevoli attenti alla conservazione e trasmissione della nostra storia, impegno simbolicamente racchiuso con la creazione di elemento del costume sannita.

Durante le due giornate, e nell’apertura serale di Sabato, ad arricchire ulteriormente la collezione del Museo, nello spazio espositivo tematico saranno proiettate le fotografie realizzate da Mauro Presutti, scatti intimi e inediti dedicati alla scultura italica capaci di evidenziare i dettagli anatomici dell’uomo e del suo destriero, portando il visitatore a diretto contatto con l’opera antica. Un racconto digitale che gradualmente invita a scoprire insoliti punti di vista, i particolari raffinati fino alla consistenza della pietra, anima del Cavaliere di San Biase. Tornare al museo per vivere l’esperienza del nostro patrimonio culturale e imparare dalle storie che i reperti custodiscono, tramite per la conoscenza dei valori e del sapere prodotti delle culture antiche rappresentative della nostra lunga storia. L’iniziativa è stata inoltre inserita nel cartellone regionale di “Turismo è Cultura”, promosso dall’assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise.