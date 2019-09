“Il Cavaliere di San Biase”, candidato il progetto per lo sviluppo turistico

Un manufatto scultoreo il più grande gruppo scultoreo conosciuto in ambito italico

L’amministrazione comunale candida il progetto “Il Cavaliere di San Biase”. La Regione Molise, nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta”, ricompresa nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, linea intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo, sostiene la programmazione di un palinsesto regionale di eventi, denominato “Turismo è cultura 2019”.

Per tale motivo, ha emanato un avviso per la selezione di progetti, finanziabili con Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020, volti alla realizzazione di iniziative integrate in ambito culturale e turistico atti a garantire un’offerta di eventi caratterizzata da standard qualitativi elevati, che veda protagonisti il più ampio pluralismo di attori, la molteplicità delle espressioni creative e sociali, l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusività oltre alla valorizzazione delle tradizioni regionali. L’Amministrazione comunale, attenta alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio, nell’ambito del predetto avviso regionale, ha candidato un progetto denominato “Il cavaliere di San biase” per la realizzazione di un documentario inerente la ricostruzione del ritrovamento, nella località Lago del Corvo in agro del Comune di San Biase, di un manufatto scultoreo denominato “il cavaliere di San Biase” che costituisce ad oggi del più grande gruppo scultoreo conosciuto in ambito italico. Il progetto dell’importo complessivo di euro 21.093,00, per metà ricadenti sulla Regione e l’altra metà coperti dal beneficio di contributi derivanti da sponsor.