“Il Cavaliere di San Biase” all’ex Gil di Campobasso

Il 28 dicembre 2019, presso la sala Ex-Gil di Campobasso alle ore 18, verrà proiettato per la prima volta lo shortfilm “ IL CAVALIERE DI SAN BIASE”, con la regia di Andrea Ortis.

Il cortometraggio si incentra sulla eccezionale scoperta di alcuni reperti, avvenuta diversi anni fa, in maniera del tutto casuale, nel territorio di San Biase. Si tratta del più grande gruppo scultorio in pietra finora conosciuto in ambito italico pentro. Oggi, questo gruppo scultorio è parte della collezione archeologica del Museo Sannitico di Campobasso.

Il progetto in partnersfip con il MIBACT, ha ricevuto il Patrocinio del COMUNE di SAN BIASE nel ruolo di capofila e dei COMUNI di TRIVENTO, SANT’ANGELO LIMOSANO, SALCITO, UNIONE DEI COMUNI e PROVINCIA.

Il suddetto è stato inserito tra le attività di programma “TURISMO E’ CULTURA 2019” promosso dalla regione MOLISE.

La proiezione del cortometraggio sarà preceduta da un dibattito che vedrà gli interventi dell’illustre Prof. GIANLUCA TAGLIAMONTE, della Dott.ssa SUSANNE MEURER Direttrice del Museo Sannitico di Campobasso e dellla Dott. SILVIA SANTORELLI.

Considerata la notevole importanza dell’evento, sarebbe oltremodo gradita per tale occasione la Vostra presenza che garantirebbe con il suo fondamentale servizio una importante diffusione dello stesso, donando, altresì, alla serata di presentazione ulteriore pregio.