Il cavalcavia dell’Università che spaventa i termolesi: “Serve intervento urgente”

REDAZIONE TERMOLI.

Dopo la caduta del ponte Morandi sono stati tantissimi i ponti italiani messi sotto accusa per via di una stabilità fatiscente. Pilastri pericolanti, calcinacci caduti, strutture di ferro visibili ad occhio nudo sono rimbalzati sui social diffondendo sempre più tra i cittadini un senso di pericolo davvero reale. I termolesi, infatti, hanno posto la loro attenzione sul cavalcavia di via Duca degli Abruzzi, vicino l’Università. Un ponte che ricade nelle competenze di Ferrovie dello Stato e che avrebbe davvero bisogno di un urgente intervento di manutenzione. Camminare su quel cavalcavia spaventa tutti. Il cemento continua a sgretolarsi come sabbia e i ferri arrugginiti e ben visibili rendono il tratto davvero poco sicuro. E i cittadini stanno chiedendo da tanto tempo un intervento riparatorio che però non è mai arrivato.