Il Castello si rifarà il look e ci penserà la Soprintendenza

NOEMI GALUPPO

CAMPOBASSO

Il Castello Monforte si rifarà il look e molto probabilmente ci penserà la Soprintendenza. Il recupero della Collina Monforte rientra nell’ambito del progetto dell’amministrazione di riqualificazione del centro storico. Tecnici sono stati avvistati sulla collina in perlustrazione. Pare che si stia lavorando per fare in modo che la Soprintendenza si possa occupare della gestione dei lavori. A disposizione ci sono 3 milioni di euro di Fondi Fesr, di cui una parte è destinata al recupero di Monte Vairano. Stando alla presenza di giorni fa di tecnici sulla collina Monforte, il progetto sta andando avanti e pare aspetti solo l’ufficialità. Nel piano di riqualificazione del centro storico ad opera del Comune, rientravano anche la ristrutturazione del Mercato Coperto, legata ora al Bando Periferie, e la Zona Franca Urbana, un intervento che ha messo a disposizione di imprese e liberi professionisti 5 milioni e 700mila euro di agevolazioni fiscali.