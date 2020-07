Dopo la riapertura della via Matris, il 13 luglio tornerà fruibile per cittadini e turisti anche il Castello Monforte. Nei giorni scorsi c’è stata qualche polemica per la prolungata chiusura di uno dei luoghi simbolo del capoluogo di regione. Ora Amministrazione comunale e associazione Incima, che gestisce il sito, hanno deciso di aprire i cancelli. Dunque da lunedì il Castello Monforte riaprirà al pubblico.