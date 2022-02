Il castello di Roccamandolfi ospita la voce di Adriana Laura Voica

L’artista si racconta in esclusiva e presenta il suo Nido D’Aquila

di Marika Galletta

Il quindici settembre scorso, le rovine del castello Longobardo Normanno di Roccamandolfi sono state scelte come location per il video della canzone Nido D’Aquila dell’artista Adriana Laura Voica.

“Le alte montagne, i ruscelli e le foreste sono nutrimento per la mia anima. Mi portano nei posti dove sono cresciuta. Non ho mai smesso di far volare la mia fantasia verso quei posti fatati e li ripropongo anche nei miei video. La musica spezza le catene della quotidianità che tengono imprigionata la fantasia. Con le mie canzoni riesco a rinascere ed immedesimarmi nei miei personaggi.” Si racconta subito così l’artista.

“Sono cresciuta fino all’età di 6 anni dalla mia nonna materna in Moldavia, a 1900 metri d’altitudine. Non avevamo la tv solo una piccola radio, custodita gelosamente da mio nonno malato che stava quasi sempre a letto e non amava i bambini. Mi raccontavano che da quando ho cominciato a camminare mi avvicinavo a quella piccola radio quando sentivo la musica come attratta da un magnete. Quando sentivo la musica non mi faceva paura più niente, nemmeno le grida del nonno. Interpretavo tutte le canzoni che sentivo alla radio. Cantavo sempre e ballavo. Ero diventata la loro tv e nonno ha cominciato a volermi tanto bene.”

“Nel primo anno di scuola, dopo la prima lezione di musica, la maestra suggerì a mia madre di farmi proseguire gli studi musicali. Tutto quello che riuscì a fare la mia adorata madre è stato comprarmi una chitarra. Mio fratello molto più grande di me, prendeva di nascosto la mia chitarra e cantava con gli amici in giro. In una rissa picchiò tutti con la mia chitarra. Così si spezzò il sogno della grande chitarrista! Cantavo nel coro della scuola ed andavo al cinema, sotto il regime Ceausescu c’erano tanti film indiani. Vedevo anche cinque volte un film solo per poter cantare quelle canzoni.”

Adriana nasce in Transilvania, vive e lavora in Italia dal 2004. Già dal primo incarico come infermiera, durante i turni notturni nel magazzino dove preparava le flebo per i pazienti, era solita canticchiare qualcosa a bassa voce, perché il canto le ha sempre riempito l’anima di gioia. I suoi primi sostenitori sono stati proprio i suoi colleghi infermieri. Durante le cene post lavoro l’hanno sentita cantare ed incitata a continuare. Decide di iscriversi alla scuola di musica ” Beniamino Gigli” di Recanati frequentando i corsi di canto per 3 anni, grazie alla quale sostiene anche lezioni con Serena Abrami e stringe collaborazione con il grande pianista Fabio Capponi che iniziò ad arrangiare i suoi brani. E prosegue con le lezioni private di canto con l’insegnante Francesco Micucci che ha poi messo in opera la produzione, mix e master del suo primo album.

Nel 2019 dopo un incidente rimane immobilizzata a letto per un mese e mezzo. In un periodo poco fortunato scrive il suo primo racconto “Les amants d’un jour” pubblicato in un’antologia e su tutti gli store digitali. Contemporaneamente nascono ben 15 canzoni. A novembre 2021 esce il suo album “Oltre la foresta” che significa Transilvania. Cinque canzoni che parlano di leggende, di canti provenienti dai castelli, della profondità del lago, degli innamorati che scelgono di morire invece di essere separati e di una quercia che con le sue radici prosciuga il vino di una cantina e si ubriaca. Fortemente radicata alla cultura leggendaria della sua Transilvania e tremendamente affascinata dal romanzo il Castello dei Carpazi e i suoi misteri e segreti, ad agosto 2021 si mette alla ricerca di un castello, come location per il video della la canzone “Nido D’Aquila” e grazie ad una trasmissione in tv scopre le rovine di Roccamandolfi.

L’artista appena giunta con la sua troupe sul luogo ha avuto certezza di aver trovato il suo nido d’aquila. Della storia del castello Longobardo Normanno è rimasta incantata dalla leggenda della contessa Giuditta che aspettava il suo conte Tommaso, affacciandosi alla finestra, scrutando l’orizzonte dalla torre.

Ed aggiunge Adriana: “Nella trama del video ho cominciato a fantasticare sui personaggi realmente esistiti in quella fortezza e camminando nel castello di Roccamandolfi durante le riprese, ho avuto la sensazione che non fosse la prima volta. Essere lì a calpestare le stesse pietre che calpestò Giuditta mi ha trasportato letteralmente nelle vesti del personaggio, vivendo un’emozione unica. La mia scena preferita del video è quella dove mi affaccio dalla torre in rovina con il mantello che fluttuava nel vento. Mi sentivo piccola davanti a tutta quella bellezza ma nello stesso tempo forte, perché da lì padroneggiavo la valle.”

E non mancano di certo i ringraziamenti al Sindaco Giacomo Lombardi per l’ospitalità calorosa regalata all’artista. Nonché la gratitudine per aver saputo accogliere empaticamente un progetto artistico che ha fatto scoprire e conoscere ad ognuno il proprio nido d’aquila. Quel castello dove tutti sono liberi di osare e sognare attraverso emozioni leggendarie, grazie anche al regista Andrea Mandozzi.