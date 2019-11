Il caso Nicosia riapre lo scandalo dei portaborse in nero e senza regole

La questione al centro dell’attenzione di Repubblica e de Le Iene

Torna di stretta attualità il caso della parlamentare Giuseppina Occhionero finita nella bufera dopo l’arresto di Antonella Nicosia, collaboratore parlamentare della Occhionero, arrestato con l’accusa di associazione mafiosa (qui l’articolo). Del caso se ne sono occupate nuovamente Le Iene, la nota trasmissione di Italia 1, che hanno ripreso l’articolo apparso sull’edizione di oggi, 18 novembre, de La Repubblica a firma di Sergio Rizzo. Rizzo, citando il caso del portaborse della deputata Occhionero racconta i numeri dello sfruttamento in Parlamento ai danni dei collaboratori, spesso pagati in nero e un decimo della cifra che viene stanziata per loro. La teoria vuole che ad ogni parlamentare siano attribuiti tra i 3600 e i 4100 euro al mese da destinare allo stipendio dei propri portaborse, che dovrebbero essere assunti con un contratto regolare. In realtà, secondo quanto riportato dalle due testate nazionali, nel 2018 al Senato risultavano attivi appena 44 contratti co.co.co, 43 consulenze con partita Iva e 11 “prestazioni occasionali”. Nella statistica rientrerebbe anche la vicenda di Antonello Nicosia. Stando a quanto riportato su Repubblica la deputata di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, avrebbe raccontato ai magistrati che le chiedevano chiarimenti che il regolare contratto da lei stipulato con l’ormai ex collaboratore Nicosia prevedeva una retribuzione di 50 euro al mese. Cinquanta euro a fronte di una quota stanziata per lui che si aggirerebbe attorno ai 3mila euro.

Qui il link al servizio andato in onda durante la trasmissione de Le Iene.