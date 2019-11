Il caso di Elso Tornincasa stasera su “Chi l’ha visto?”

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si occuperà del 61enne scomparso da venerdì scorso

ISERNIA. La puntata di “Chi l’ha Visto?” che andrà in onda questa sera, mercoledì 6 novembre, alle ore 21.15 su Rai Tre, si occuperà del caso di Elso Tornincasa, il 61enne di Montenero Val Cocchiara scomparso lo scorso 1 novembre da Isernia. Da allora l’uomo ha fatto sparire le sue tracce, nonostante le ricerche, sia quelle ufficiali coordinate dalla Prefettura, che quelle dei volontari, stiano andando avanti incessantemente.

Dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” intorno alle ore 20.40 di venerdì scorso l’uomo non ha dato più notizie di sé. La sparizione è stata prontamente denunciata dai familiari ai carabinieri. Alcuni testimoni hanno affermato di averlo visto il giorno successivo alla sua scomparsa a Castel di Sangro, cittadina abruzzese da lui molto frequentata. Motivo per cui le ricerche in questi giorni si sono concentrate in quella zona, con l’utilizzo dei cani molecolari; ma al momento l’esito è stato negativo. Quando si è allontanato dal pronto soccorso indossava una giacca e un pantalone nero, una camicia a quadri rossa e delle scarpe beige. Ora si spera che anche grazie al programma condotto da Federica Sciarelli si riesca ad ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

Intanto in provincia di Isernia anche un altro uomo sembra essere scomparso nel nulla. Si tratta di Eusebio Fantozzi, un 50enne di Sant’Agapito che domenica scorsa è uscito di casa per acquistare le sigarette per non farvi più ritorno. In questo caso, però, l’ipotesi più accreditata è quella dell’allontanamento volontario.