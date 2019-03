Il caso Calenda-Romagnuolo sulle pagine del Fatto Quotidiano

Nell’edizione di oggi del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio, Antonello Caporale si occupa del caso delle consigliere regionali Filomena Calenda e Aida Romagnuolo espulse dalla Lega direttamente da Matteo Salvini.

Nell’intervista del giornalista le due esprimono tutta la loro amarezza e disappunto per quanto accaduto, soprattutto alla luce degli ottimi risultati riportati in termini di voti alle ultime elezioni Regionali ma anche profondamente affrante e deluse dal comportamento del segretario-vicepremier-ministro dell’interno per i tanti complimenti ricevuti in un primo momento seguiti da un repentino cambio di considerazione che ha portato alla fuoriuscita dal partito.