Il “Carnevaletto” della Cri di Isernia cambia location: si terrà presso l’auditorium

Per motivi organizzativi si comunica che il veglioncino di Carnevale organizzato dal Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, previsto per martedì 1 marzo non si svolgerà più al PalaFraraccio bensì presso l’auditorium Unità d’Italia. L’appuntamento dalle ore 16 alle 20, invece, con il consueto veglione in maschera e con numerosi giochi, spettacoli e intrattenimento. I Volontari della Croce Rossa di Isernia, inoltre, consegneranno merende a tutti i bambini presenti. Previsto un menù anche per celiaci. Il costo del biglietto sarà di 7 euro e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le numerose attività che quotidianamente svolge il Comitato di Isernia della CRI a sostegno dei più bisognosi. Per poter partecipare all’iniziativa sarà obbligatorio essere in possesso di super green pass e di mascherina FFP2.