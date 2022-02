Il Carnevale e le “Maschere” a Campobasso

Carnuāle ricche ricche, maccarune e saūcìcce

(Carnevale ricco ricco, maccheroni e salsicce)

Questo era il ritornello che una volta annunziava l’arrivo del Carnevale nella notte del 17 gennaio. Il Carnevale ha origini remotissime, risalenti alla festa dei Saturnali latini, ed è festeggiato in tutto il mondo. Questo periodo festivo rappresenta una rivincita dell’uomo sulle asprezze della vita. Anticamente, la gente campobassana si vestiva con quello che aveva pur di indossare un costume adatto all’occasione. Non mancavano situazioni comiche provocate dalle abbondanti bevute e dalle grandi abbuffate di dolci fatti in casa. I bambini, differentemente dalle nuove generazioni che indossano costumi belli e costosissimi, portavano semplici mascherine di cartone sul viso o una parrucca colorata; poi, per loro, il divertimento era assicurato mentre giravano per le strade della città intonando allegre canzoncine o bussando alle porte delle case per farsi regalare qualche caramella. Uno di questi motivetti era intonato, dai più giovani, la sera del martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale prima dell’inizio della Quaresima, mentre portavano in giro, disteso su un pagliericcio raffazzonato, un pupazzo rappresentante il Carnevale da bruciare immediatamente prima dello scoccare della mezzanotte. Nelle parole del testo c’è quasi il rimpianto della festa godereccia che si allontana lasciando il posto ad un periodo fatto di rinunce e di riflessioni.

Carnuāle pécchè scì muōrte, la ‘nzàlata stéva all’uōrte, u présutte stéva appìse, Carnuāle puōzz’esse’ ‘mbìse! Carnuāle pùūriélle, z’è ammusciāte u taccariēlle (z’ha magnate u saūcécciēlle), lé facènne la séppélétūra chiēna ré carne e maccarūne!

(Carnevale perché sei morto, / l’insalata stava nell’orto, / il prosciutto stava appeso, / Carnevale che tu possa essere impiccato! / Carnevale poverino, / si è afflosciata la mazzarella (ha mangiato il salsicciotto), / gli hanno fatto una sepoltura / piena di carne e maccheroni!)

Alcune testimonianze orali ricordano altre versioni del motivetto cantato dai ragazzi il martedì grasso:

1) Carnuāle è iūte a Mulisce cé ha mancate triréce misce. È ménute ‘ngàpe ré ‘n anne e mò ru puōrténe candanne: iè muōrte, iè muōrte! Carnuāle pécché scì muōrte? La ‘nzàlata stéa all’uōrte, ru présutte stéa appìse, Carnuāle pozz’esse’ accìse!

(Carnevale è andato a Molise ci è mancato tredici mesi. È ritornato dopo un anno e adesso lo portano cantando: è morto, è morto! Carnevale perché sei morto? L’insalata stava nell’orto, il prosciutto stava appeso, Carnevale che tu possa essere ucciso!)

2) Carnuāle pùūriélle, zé l’è ammusciāte ru taccariēlle, ru taccariēlle a’le figliōle, Carnuāle mò zé móre! Oh vale carne, oh vale carne, a mézanotte l’assuttérrame, lé facéme la turasìppéla, chiéna ré carne e maccarūne. Murtè, murtè, murtè, la saūciccia ‘mmócca a me… iè muórte, iè muórte…

(Carnevale poverino, gli si è afflosciato il bastoncino, il bastoncino alle fanciulle, Carnevale adesso muore! Oh quanta carne, oh quanta carne, a mezzanotte lo sotterriamo, gli facciamo la sepoltura, piena di carne e maccheroni. Morte, morte, morte, la salsiccia nella mia bocca… è morto, è morto…)

Fonti storiche riferiscono che Campobasso avesse una sua maschera, identificandola con Pierrot. Altre, invece, citano Verde Auliva. Entrambi i casi, tuttavia, si ritengono testimonianze inesatte, in quanto la maschera di Pierrot è emiliana, nascendo in Italia verso la fine del Cinquecento, ad opera di Giovanni Pellesini, attore della Compagnia dei Gelosi; mentre la seconda pare sia di origine marchigiana, anche se mancano documentazioni coeve in merito che lo comprovino. L’unica maschera campobassana, ma qui si dovrebbe parlare più propriamente di rappresentazione in maschera, recitata e cantata da più soggetti, potrebbe essere quella dei Briganti. Testimonianze orali attendibili riferiscono che il testo, scritto verso la seconda metà del 1800, sia opera di un imprecisato carcerato locale durante la permanenza nelle prigioni campobassane. Relativamente alla parte musicata, l’autore è sconosciuto.

Le rappresentazioni carnascialesce più note a Campobasso sono nell’ordine:

Cungètta ‘é Masciōne

Questa rappresentazione carnascialesca contadina è stata scritta da Michele Buldrini Si tratta del classico intreccio d’amore fatto di situazioni ambigue e ridanciane. Alla fine tutti sono contenti, partecipando alla festa ed alla mangiata luculliana per celebrare il trionfo dell’amore. Il testo musicale è del Maestro Luigi Aurisano

I dodici mesi dell’anno (mascherata sui 12 mesi dell’anno)

Questa è una vera e propria rappresentazione vivente che ha origini contadine remote nel tempo, che riprende probabilmente le antiche Avellane. Essa è molto conosciuta nella nostra città. Anticamente, veniva recitata dai nostri contadini nelle contrade di campagna durante il periodo carnascialesco. Il dialetto usato non è molto ortodosso, risultando frammisto a termini ripresi dall’Italiano infarcito con vocaboli attinti dai paesi viciniori a Campobasso. Gli interpreti, vestiti in maniera variopinta e con nelle mani i prodotti tipici della vita contadina, si alternavano di volta in volta su un’aia, scelta come palcoscenico, cantando la strofa che li accomunava al mese dell’anno che rappresentavano. La recita, quasi sempre, terminava con abbondanti libagioni e sostanziose mangiate. Di recente, i Dodici mesi dell’anno sono stati riproposti da un gruppo di amanti della recita e del folklore locale. Nel Molise sono conosciuti anche i Dodici mesi dell’anno di Bagnoli del Trigno, di Fossalto, di Morrone del Sannio e di altri paesi. Si ha notizia della stessa rappresentazione a Sora, a Benevento, a Napoli, a Venezia, in molte località del viciniore Abruzzo, della Sicilia, della Calabria e, perfino, dell’Istria. Fra i tanti autori che hanno scritto sui dodici mesi dell’anno si citano i duecenteschi Folgòre da S. Gimignano (Corona de’ dodici sonetti su’ mesi dell’anno) e Bonvesin da Riva (Questione fra ser Zenere et li altri XI mesi). Per quanto attiene alla musica, non è dato sapere chi sia il suo autore, anche se si ritiene che sia giunta a noi probabilmente importata da qualcuno che in passato l’abbia ascoltata in altra zona dell’Italia riproponendola, con le dovute sfumature musicali, nella nostra regione una volta che vi si sia stabilito.

La maschera dei briganti

Questa è una delle poche “maschere” che si ritiene sia di Campobasso. Alcune fonti orali attendibili riferiscono che il suo testo, scritto verso la seconda metà del 1800, sia opera di un imprecisato carcerato locale durante la sua permanenza nelle prigioni campobassane. Relativamente alla musica, poi, va fatto lo stesso discorso afferente alla maschera dei Dodici mesi dell’anno, essendo sconosciuto totalmente il suo autore. La trascrizione dello spartito musicale è del Maestro Antonio Colasurdo. La trama semplice ed originale si rifà al periodo dei briganti della fine del ‘700, quando questi loschi e pittoreschi personaggi vivevano di agguati e di mille altri espedienti. Tra un agguato ed un altro c’era anche il tempo di frequentazioni galanti, anche se esse erano riservate al solo capo. La maschera dei briganti, conosciutissima da tutti i campobassani di una certa età, non lo è per le giovani generazioni, soprattutto perché non viene proposta a livello di recitazione da tempo immemore.

Verdauliva

Rappresentazione carnascialesca in versi di una delle “maschere” più famose e belle conosciute a Campobasso. Storia molto antica che si perde nella notte dei tempi che alcuni studiosi vogliono di origine marchigiana. L’autore del testo musicale non è noto, così come quello dei versi, per cui deve ritenersi valida l’ipotesi formulata per la maschera dei Dodici mesi dell’anno e per quella dei Briganti. La trascrizione musicale è del Maestro Antonio Colasurdo. La trama è la stessa di tante altre storie d’amore contrastate dalla volontà paterna. Una donna che è costretta ad andare in sposa ad una persona diversa da quella amata, con tutte le conseguenze del caso. Anche questa rappresentazione scenica non viene riproposta in piazza da molto tempo, cosicché le nuove generazioni non ne hanno contezza.

Zéza zéza

Pantomima popolare di chiara origine napoletana i cui autori sono sconosciuti, anche se alcuni appassionati di tradizioni popolari hanno provato a rivisitarla e a riadattarla alla nostra realtà campobassana. Probabilmente è giunta a noi a cavallo tra la fine del XVIII e del XIX secolo, ma si pensa che essa possa essere ancora più antica. È una mascherata che ha visto sporadiche rappresentazioni di piazza solo agli inizi del secolo scorso, poi è caduta nel dimenticatoio, tanto è vero che di essa non vi è traccia di memoria fotografica.

Ziuzì Ziuzì

È un’altra pantomima carnascialesca tipicamente campobassana che vuole mettere in risalto le astuzie e gli inganni che ogni libero professionista o, comunque, l’uomo della strada, mette in atto, pur di riuscire a gabbarci ed a spillarci soldi. Da che mondo è mondo, il genere umano è stato, è e sarà sempre lo stesso. Non è dato conoscere gli autori né dei versi e né del testo musicale.

Prof. Arnaldo Brunale