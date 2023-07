Il Carnevale di Larino ‘sbarca’ sulla costa e conquista l’estate termolese

E’ stata una grande festa, inedita per la comunità di Termoli e per i numerosi turisti che di questo periodo affollano la costa molisana, anche se i suoi “protagonisti” rientrano in una manifestazione ben collaudata che conta ogni anno decine di migliaia di partecipanti.

I carri di cartapesta e metallo del Carnevale di Larino sono usciti dalla vesti invernali per abbracciare l’estate e fare un “bagno” sulla principale città costiera della regione. Sul lungomare Colombo, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, un corteo di colori, musica e divertimento ha intrattenuto passanti e bagnanti, accompagnati dalle calde e gradevoli temperature dell’ora del tramonto.

L’obiettivo è stato quello di rendere l’evento sempre più momento culturale e di aggregazione di spicco nel panorama nazionale, promuovendo la cultura della cartapesta attraverso tutte le iniziative e attività che possano contribuire in tal senso.

Alla manifestazione hanno partecipato i gruppi coreografici e i gruppi costruttori del Carnevale di Larino (associazioni Officina dell’Arte, Gioventù Frentana, Gatti Randagi, Carnaval, Selvaggi e Trebbiatori), nonché due scuole di danza di Termoli (A.S.D. Emozioni Latine e A.S.D Peter Pan).