Il Carnevale di Larino da oggi è Carnevale del Molise

“Dopo tanti anni di duro lavoro e dopo tanti mesi di attesa, oggi pomeriggio il Consiglio Regionale del Molise ha approvato un ordine del giorno, proposto dal consigliere Aida Romagnuolo, che riconosce ufficialmente il Carnevale di Larino come “Carnevale Regionale del Molise” -si legge sulla pagina Facebook del Carnevale di Larino-

È un riconoscimento che conferma l’importanza della manifestazione carnascialesca, conosciuta ormai anche al di fuori dei confini regionali, anche grazie alla nomina di “Carnevale Storico d’Italia” ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel 2019 e che ha portato negli ultimi anni un nuovo flusso turistico nella cittadina frentana.

È un riconoscimento che gratifica il lavoro dei maestri cartapestai, degli artisti, degli organizzatori, dello staff e di tutti coloro che da anni si prodigano per la riuscita di questa grande manifestazione.

È un riconiscimento che ci sprona a fare sempre di più, sempre meglio e soprattutto a non demordere in questi mesi difficili in cui, causa COVID 19, anche la nostra manifestazione vive in balia dell’incertezza. Non sappiamo quando, ma siamo sicuri che nel 2021, in un modo o nell’altro, torneremo a riempire la nostra città di colori, coriandoli e Giganti di Cartapesta. Non ci siamo mai fermati e non lo faremo a maggior ragione ora, dopo aver raggiunto questo importante traguardo”.