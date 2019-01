Il Carnevale di Larino ammesso alle votazioni per il “Premio Italive 2019”

LARINO

Il Carnevale di Larino è stato censito nel portale italive.it e ammesso alle votazioni per il “Premio Italive 2019”. ITALIVE è un’iniziativa no profit, patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promossa dal Codacons e Comitas con la partecipazione di Coldiretti e Autostrade per l’Italia che informa gli utenti dei migliori eventi organizzati sul territorio. Fornisce un calendario sempre aggiornato di sagre, rievocazioni storiche, raduni sportivi, fiere, mercatini, mostre d’arte, concerti e spettacoli dal vivo selezionati con cura da un team di redattori professionisti. Per visualizzare la scheda dell’evento basta andare sul sito Italialive.it. Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del Premio di quest’anno.