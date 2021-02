Il Cardarelli scoppia: ci sono 80 ricoveri per Covid. Salgono i positivi, sono 91: trema Termoli. Oggi 3 decessi

Continua a salire il tasso di positività in Molise e la situazione si fa davvero difficile in Basso Molise. Oggi a preoccupare maggiormente è Termoli che ha fatto registrare ben 26 contagi.

Dal bollettino odierno, sabato 6 febbraio, dell’Asrem emergono 3 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 63 anni di Montemitro che era ricoverata in terapia intensiva, un uomo di 85 anni di Ripalimosani che si trovava in malattie infettive e una donna di 94 anni di Ripalimosani che si trovava presso l’area grigia del Pronto Soccorso di Isernia.

Continua ad aumentare la pressione sul Cardarelli, anche oggi ben 4 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non si registrano dimessi e pertanto il numero dei ricoverati totali è di 80, di cui 69 in malattie infettive e 11 in terapia intensiva.

Continuano a salire i contagi: oggi sono stati riscontrati 91 positivi su 692 tamponi processati, con un tasso di positivi su tamponi che sale al 13,1%.

I nuovi positivi (91) sono:

2 Campobasso

9 Campomarino

1 Casacalenda

2 Frosolone

4 Isernia

2 Larino

1 Macchia d’Isernia

1 Macchiagodena

3 Montaquila

2 Montefalcone nel Sannio

6 Monteroduni

1 Oratino

1 Pescolanciano

1 Petacciato

5 Petrella Tifernina

2 Portocannone

1 Provvidenti

1 Rionero Sannitico

3 Rotello

1 San Giacomo degli Schiavoni

3 San Martino in Pensilis

1 San Massimo

1 San Salvo

5 Santa Croce di Magliano

1 Sessano del Molise

26 Termoli

4 Venafro

1 Vinchiaturo

Oggi sono stati riscontrati anche 12 positivi dai tamponi antigenici: per loro si attende conferma dal molecolare.

Si registrano anche 46 guariti e pertanto gli attualmente positivi salgono a 1360, mentre i totali da inizio emergenza sono 8867.

I guariti totali sono 7219, mentre i decessi 288.

In isolamento si trovano 1475 cittadini.