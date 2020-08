Il Cardarelli non è più Covid free, anziana ricoverata in Malattie Infettive

Il Cardarelli di Campobasso smette di essere Covid Free. Nella serata di ieri, 18 agosto, presso il reparto di Malattie Infettive è stata ricoverata una anziana residente a Sant’Elia a Pianisi risultata positiva al Coronavirus. Stando a quanto si apprende l’anziana non dovrebbe avere nessuno collegamento con i cluster attualmente noti in regione ma potrebbe essere stata contagiata da un familiare (a sua volta presumibilmente positivo) rientrato da un’altra regione italiana. L’anziana era stata sottoposta a tampone ed era risultata positiva e successivamente si è deciso di ricoverarla presso Malattie Infettive. Dopo settimane di “posti letto” vuoti, l’ospedale di Campobasso torna ad avere un ricoverato causa Covid. Come da protocollo tutte le persone che sono state a contatto con l’anziana sono state già sottoposte a tampone e si attendono ora i risultati.