Il Cardarelli cade a pezzi, la zona “rossa” resta interdetta dopo 8 mesi (IL REPORTAGE)

Nessun intervento di messa in sicurezza nonostante una relazione che certifica la pericolosità

Una situazione incresciosa che si protrae da anni, ma la cui pericolosità è stata certificata da marzo. In seguito ad una denuncia effettuata da alcuni operatori, oltre che da cittadini. Parliamo dell’ospedale Cardarelli di Campobasso che ormai cade letteralmente a pezzi. Soprattutto nella parte dell’obitorio, zona in cui è presente un grande parcheggio. L’area è stata transennata ed interdetta perché sussiste il pericolo, come si evince dai cartelli presenti, di caduta calcinacci. A marzo ci fu un sopralluogo dei Vigili del Fuoco che effettuarono una relazione nella quale è stato messo nero su bianco il pericolo e la necessità di intervenire il prima possibile. Dopo otto mesi la situazione è rimasta invariata e non è stato effettuato alcun intervento di messa in sicurezza dello stabile. Ormai fatiscente, come testimoniano le nostre foto. I ferri fuoriescono evidentemente dal cemento con la caduta dei calcinacci che è all’ordine del giorno e le pareti sono logore. La responsabilità dell’edificio e della sua messa in sicurezza è dell’Asrem. Che sarebbe dovuta intervenire già a marzo. Ora, senza guida – siamo ancora in attesa della nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale – è impensabile un intervento. Che pure sarebbe urgente, soprattutto in considerazione di una situazione non più sostenibile: l’ospedale Cardarelli di Campobasso ha bisogno di interventi. E del resto la relazione dei Vigili del Fuoco di otto mesi fa non lascia spazio a dubbi. Esistono dei fondi già stanziati per l’edilizia sanitaria, ma la situazione, nel frattempo, si aggrava giorno dopo giorno, e si fa complicata soprattutto con gli eventi atmosferici avversi. Pertanto auspichiamo che la situazione possa risolversi al più presto.