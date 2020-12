Il carcere di Larino torna Covid free. Tre nuovi contagi nella Rsa di Ripabottoni

Il carcere di Larino torna Covid free. E’ quanto comunicato dall’amministrazione comunale a seguito dei dati del bollettino fornito ieri, sabato 12 dicembre. Dopo settimane dal primo contagio che aveva scatenato il panico e l’apprensione, si sono negativizzati tutti i positivi tra i detenuti e il personale. Una notizia alla quale, però, si contrappongono anche le brutte notizie perché sono tre i nuovi positivi all’interno della residenza per anziani di Ripabottoni. Si tratta di due anziani e di un larinese che lavora all’interno della struttura. “Si può sottolineare – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – che il numero dei negativi supera quello dei nuovi positivi. Stando ai dati ben 8 cittadini larinesi possono finalmente dire di essersi messi alle spalle il Covid, alcuni direttamente con l’esito negativo del tampone e alcuni con il certificato rilasciato dall’Asrem che attesta di aver superato la fase acuta del contagio, i fatidici 21 giorni. Buone notizie anche dalla casa circondariale di Via Molise tornata ad essere Covid free. E buone notizie sono giunte anche sul fronte dei ricoverati in malattie infettive. Nel primo pomeriggio di oggi è stata dimessa, ed è tornata a casa, la nostra concittadina che tre giorni fa era stata ricoverata a Campobasso. Alla luce dei suddetti dati il numero degli attuali positivi in città scende a 18, di questi, 8 sono i nostri nonni ricoverati alla Rsa del Vietri e alla residenza per anziani di Ripabottoni. 1 di questi ricoverato ancora in malattie infettive.La curva dei contagi decresce, mai come in questo momento è però necessario non abbassare la guardia e rispettare le semplice regole dettate in tema di contenimento del contagio”.