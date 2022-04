Il Cappellano militare don Mauro Colarusso in visita alla Capitaneria di Porto di Termoli

Martedì 05 Aprile, il Cappellano Militare Don Mauro Colarusso, in occasione dell’approssimarsi della Santa Pasqua, si è recato in visita ufficiale presso la Capitaneria di Porto di Termoli, per il rito di Benedizione annuale nelle comunità militari. La consuetudine di far visita, specialmente nel tempo pasquale, alle caserme presenti nell’ambito della giurisdizione costituisce una preziosa occasione per i Cappellani militari per avvicinare e conoscere le varie realtà in cui i militari lavorano e vivono.

Accolto dal Capo del Compartimento e Comandante del Porto Amedeo Nacarlo, che con l’occasione ha formulato al suo equipaggio i migliori auguri per le prossime festività, Don Mauro ha presieduto un breve momento di preghiera e riflessione cui ha partecipato tutto il personale della Capitaneria di Porto, che si è concluso con la lettura della “Preghiera del Marinaio”, scritta da Antonio Fogazzaro, che viene recitata, oltre che prima dell’ammaina bandiera in navigazione, anche al termine delle cerimonie a bordo, nelle caserme e negli stabilimenti della Marina.

Al termine della visita, il Cappellano Militare ha impartito la benedizione ai militari presenti, alla caserma ed ai mezzi nautici in servizio presso la Capitaneria di Porto di Termoli.