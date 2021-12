Il Capodanno e le “Maitunate” del Molise

“Alesia e i suoi compagni di viaggio” ospitano questa settimana il professor Arnaldo Brunale che con entusiasmo ci trasporta nel mondo fantastico della tradizione popolare campobassana

La “maitunata” è una improvvisazione canora e strumentale che si esegue davanti alle case delle persone prese di mira, con intenti buoni o di dispetto. Una volta terminata l’esibizione il gruppo entra nelle case delle persone decantate per ricevere piccoli doni mangerecci (salsiccia, formaggio, pane, dolci, vino).

L’origine del termine “maitunata” si presta ad una serie di interpretazioni. Quelle più diffuse sono due: una prima, di cui era convinto assertore l’illustre accademico e filologo veneto Flaminio Pellegrini, si rifà alla dialettizzazione dell’italiano “mattinata”, in quanto le esecuzioni si eseguono la notte dell’ultimo dell’anno vecchio fino al giungere delle prime luci dell’alba del 1° dell’anno nuovo, quindi tirare a fare la mattinata; l’altra, anch’essa attendibile perché di origine popolare, potrebbe ricollegarsi alla estemporanea improvvisazione dei canti eseguiti, ovvero mottetti “mai intonati” prima “mai(n)tunate”.

Il Pellegrini, sul II fascicolo del 1° anno della “Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane” del 1° dicembre 1893, diretta da Angelo De Gubernatis, così scriveva sull’unica “maitunata” campobassana da lui rintracciata:

“A capo d’anno girano per Campobasso compagnie più o meno rumorose di ragazzi e d’uomini, munite dei più discordi strumenti, per far baccano, s’intende, non già per sonare davvero.

Caratteristico fra questi arnesi, che spesso non sono altro che latte da petrolio, padelle o simili, è il così detto bufù, composto con un piccolo barile, sfondato da una delle due parti e ricoperto di pelle tesa, a modo di certi tamburelli barbarici.

Nel centro della pelle sale e scende, attraverso ad un foro, un bastone ruvido e nodoso, che sotto la trazione di chi lo porta il bufù cava dal corpo dello strumento una vibrazione cavernosa e lunga, che dà tono di gran cassa nell’orchestra improvvisata.

Dette compagnie si recano sotto il portone delle case, o sulle scale, e accompagnandosi in cadenza lunga e monotona cantano i versi che riproduco qui sotto con la massima esattezza, quali ho potuto raccoglierli io stesso, e mi furono confermati da gentili persone del luogo.

La trascrizione del dialetto per necessità tipografica è alquanto approssimativa; con questo di notevole, che le e in corsivo rappresentano quella vocale indistinta (non dissimile dall’eu francese in peu) che tanto spesso caratterizza la desinenza dei vocaboli nei paesi meridionali d’Italia.

Ecchice all’anne nuove, ecchice all’anne nuove. Buon principio d’anne. Di nuove si comincia a comparire. L’angele de lo cielo, l’angele de lo cielo, gran festa fanne. Festa facimme noie, festa facimme noie, e con tutte voie. Giardine ordenate, giardine ordenate, a un bel fiore.

Muntagna di curaglie. Muntagna di curaglie. Oi lavorata. La cumpagnia nostra, la cumpagnia nostra, è di centoquaranta. Dacci, signò, l’afferta, dacci, signò, l’afferta oi l’abbastanza. Signò, vi lascio il buone, signò, vi lascio il buone principo d’anne.

Eccoci all’anno nuovo, eccoci all’anno nuovo. Buon principio d’anno. Di nuovo si comincia a vivere. L’angelo del cielo, l’angelo del cielo gran festa fanno. Festa facciamo noi, festa facciamo noi, e con tutti voi. Giardini ordinati, giardini ordinati, ad un bel fiore.

Montagna di corallo. Montagna di corallo. Oggi lavorata. La compagnia nostra, la compagnia nostra, è di centoquaranta. Dacci, signore, l’offerta, dacci, signore, l’offerta oggi il sufficiente. Signore, vi lascio il buono, signore, vi lascio il buon principio d’anno.

Quando, dopo la cantata, la famiglia cui è diretto l’augurio apre la porta di casa, non manca quasi mai il seguente recitativo, dove la domanda di un’offerta di buon vino forma il motivo dominante: Signò, dacci l’afferta e dacci abbastanza!

Si nne ‘n tie’ llu bucchiere, dacci la buttiglia… Si nne ‘n tie’ lla buttiglia, dacci lu vuccale… Si nne ‘n tiè’ llu vuccale, dacci la tina… Si nne ‘n tiè lla tina, dacci llu varile… Si nne ‘n tie’ llu varile, dacci lla votte… Si nne ‘n tiè’ lla votte, vatt’a f….f…

Buona sera, buona notte e buone capudanne per mille anne a tutti signori! Signore dacci l’offerta e dacci molto! Se non hai il bicchiere, dacci la bottiglia… Se non hai la bottiglia, dacci il boccale… Se non hai il boccale, dacci la tina… Se non hai la tina, dacci il barile… Se non hai il barile, dacci la botte… Se non hai la botte, vatti a f…f… Buona sera, buona notte e buon capodanno per mille anni a tutti i signori! Tale, nella sua grossolanità la canzone di capo d’anno; che per altro assume nome di Maitonata (mattinata), ed è tutta differente se è cantata dalle donnicciuole, che s’accompagnano con tamburi, con altri strumenti stonati e assordanti, ed anche battendo sopra certa tavola di legno segnata da fitte scanalature parallele, che adoperano di solito per strofinarvi sopra i panni da lavare. Ecco la Maitonata come si canta sulla porta della casa che si vuol visitare. Sta casa nn’ è cantata ancora. La cantame stasera a la bon’ora, cu lu sante capudanne e cu Criste e San Giuvanne. San Giuvanne de messere (sic) e Criste ce manna bene! Pietre, o Pietre, rapiteci se porte. Se porte stann’aperte, nce stanne due palomme. Una d’ore e l’autra d’argiente. Priamm’a Sante Stefane ca facci’ ascì buon tiempe… È sciuto male tiempe! Mitte lle mane ‘m piette, ca cce truove llu cunfette. Mitte lle mane ‘n zine, ca cce truove lle zecchine. Mitte lle mane a la ‘orza de seta, ca cce truove la cupeta! Sciusce e résciusce rapeme, ca me canusce. Questa casa non è cantata ancora. La cantiamo stasera alla buon’ora, con il santo capodanno e con Cristo e con San Giovanni. San Giovanni di stasera (sic) e Cristo ci manda bene! Pietro, o Pietro, apriteci queste porte. Queste porte stanno aperte, ci sono due farfalle. Una è d’oro e l’altra d’argento. Preghiamo a Santo Stefano che faccia uscire buon tempo…È uscito cattivo tempo! Metti le mani in petto, che ci trovi il confetto. Metti le mani nel grembiule, che ci trovi gli zecchini. Metti le mani nella borsa di seta, che ci trovi il torrone! Soffia e risoffia, aprimi, che mi conosci. A questa insistenza la porta si schiude, le donne, entrate, fanno come meglio possono i loro augurî e poi terminano, rivolgendosi al padrone di casa: «la maitonata che dicemme a Tizio (e qui il nome del padrone medesimo), Lu puzzamme vedè…» (e nominano un qualche grado eminente, una condizione di vita, presumibilmente bramata dalla persona che riceve gli auguri. Per esempio ‘nzurate ricco, cioè sposo dovizioso o, simile) chiudono infine così: Cu llu bonic e llu bonac, cu llu buon capudanne a qua cient’anne. Con il bonic e con il bonac, con il buon capodanno da qua a cent’anni. Tien dietro di prammatica la solita offerta, cioè un trattamento più o meno variato a seconda della famiglia che ospita: spessissimo si limita a vino in abbondanza e ceci abbrustoliti, colà molto in uso. (Flaminio Pellegrini)”.

Un’altra maitunata campobassana la riporta Eduardo Di Iorio, nel suo “Saverio ne racconta cento e più…”, affermando che essa è autenticamente campobassana: “E dice l’anne vecchia: E dice l’anne vecchia: E dice l’anne vecchia: Principio dell’anne nove. E già c’è l’anne nove E già c’è l’anne nove e già c’è l’anne nove. Del nove si comincia, Del nove si comincia, Del nove si comincia, e poi comparì… L’Angele dello Ciele, E l’Angelo dello Ciele, Angelo dello Ciele gran festa me fanno, fanno. Festa facimm noi, Festa facimm noi, Festa facimm noi, chel monde intorne. Dacci l’affetto e dacci e dacci l’affetto e daccle! Dacci l’affetto e daccle, vuoi la bastà en te! Recitativo: Iè sant Capdanne! Iè Crist e San Giuvann! San Giuvann stann aperte! Sciusc e resciusc! Duman matin cia ricanusc! Oppure Sciusce e resciusce, arrape a chi canusce! Dacce l’offerta e dacce abbastanza, ca a cumpagnie seme centoquaranta”.

Una maitunata molto simile a quella raccolta dal Pellegrini, la riporta Francesco Di Marco in “Sant’Elia a Pianisi – Un autore, un paese una comunità”: “Bona sera e bon Capedanno; cummara, jè fenuto l’anno vecchio e cumenzamo u novo. Cumenzamo a saluta’ a tutti l’amici. E co’lu boninno e co’lu bonanno co’lu bone Capodanno a qua a cent’anne. Cumenzamo a saluta’‘n questa casa, can un ci jè stat’ancora e cantàmolo stasera co’la bon’ora. Cristo e San Giuanni de Messina e Dio ce la manni la bon’ora. Petre e zi’Petro àpreci le porte ‘ndove ci stanno duie colombe: una jè d’oro e n’auta jè d’argento. E Dio ce manni bene. E damme la ‘fferta. Dammi la cupeta, e se nun te’la cupeta dammela de vino, e se la te’ de vino dammela c’u bicchero, buttiglia e se nun te’‘a buttiglia, dammela c’u buttiglione e se nun te’ u buttiglione, dammela c’u secchione e se nun te’ u secchione, dammela c’u varile e se nun te’ u varile, dammela c’‘a votta e se nun te’la votta… Zi’ patrone vatte a fa’strafotte! E co’lu bonì, e col u bonà e co’lu bbone Capedanne e qua e cent’anne. Cent’anni a tutti e saluti pe’l’anno vecchio e novo.”.

Paolo Baccari in Appunti di folklore molisano, così scrive sulle maitunate: “…In Campobasso, a Riccia ed in altri paesi del contado del Molise vige ancora la bella e caratteristica usanza delle «maitenate». Ad ogni porta si canta una strofa augurale, ad ogni abitazione si canta o una dolce lode o una piacevole canzone ai buoni abitanti delle modeste casette. Ogni paesello ha il suo rapsodo, il quale la notte di S. Silvestro, in compagnia degli amici e degli ammiratori gira di porta in porta per cantare le «maitenate»…”. Poi, aggiunge che una delle maitunate più conosciute nei paesi, per cui si può affermare con una certa fondatezza che lo era anche a Campobasso, considerata la trascrizione grafica dei lemmi molto simile al nostro dialetto, era la seguente: “Quante me pare bella questa case pare ca so’ rrevate mparavise; so’ mò rrevate e tutte ve salute comme salute l’Angel’a Maria Bon capodanno a tutta a Signoria”.

Va detto, tuttavia, che le tradizionali maitunate, per cui il Molise in generale va famoso, più in particolare la zona della bassa fortorina (Gambatesa, Riccia, ecc.), si cantavano, fino al tirar dell’alba del 1° gennaio, anche nelle vallate del Trentino, nella valle di Rendena ed in Valcamonica, dove erano chiamate Polesane.

A margine del 1° dell’anno, infine, si riporta una strana convinzione legata alla cultura contadina, secondo cui, la persona che, uscendo di casa in quel giorno, avesse incontrato per prima un anziano, sarebbe morta nel corso dell’anno; mentre, se avesse incontrato un fanciullo poteva vivere fino a tardissima età.

Prof. Arnaldo Brunale