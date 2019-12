Il Capo della Polizia: «Nessun declassamento della Questura» (L’INTERVISTA)

«Nessun declassamento della Questura di Campobasso». A ribadire il concetto il Capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, nell’intervista rilasciata ai giornalisti questa mattina (2 dicembre) in occasione della sua visita a Campobasso per omaggiare il giuramento dei 163 Vice Ispettori al Palaunimol.

Gabrielli ci ha tenuto a rassicurare quanti avevano paventato presunte riduzioni di organico o altre iatture che non hanno alcun senso di esistere. Il senso di quanto appena affermato lo si può evincere con chiarezza nell’intervista che pubblichiamo a corredo. In pratica ciò che cambierà sarà solo in termini di dirigenza.

Quando la riforma sarà operativa potrà essere nominato Questore di Campobasso solo un Dirigente Superiore e non un Dirigente Generale che ricoprirà il medesimo ruolo ma in Questure più grandi in termini di organico.