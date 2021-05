Il Canto di Ulisse in dialetto molisano

VII centenario della morte di Dante

In occasione del VII centenario della morte di Dante (1321-2021), il canto di Ulisse, ovvero il canto XXVI dell’Inferno, è stato tradotto nel dialetto di Toro da Giovanni Mascia, pubblicato e recitato online in Academia.edu.

Si tratta di una operazione non estemporanea che riconosce a Dante la paternità della lingua italiana, che grazie a lui si afferma come tale, evolvendo dal volgare fiorentino, il dialetto di Firenze, nei cui confronti il poeta annotava nel Convivio: “Per che si conchiude che non solamente amore, ma perfettissimo amore sia quello ch’io a lui debbo avere e ho”.

Dante padre della lingua italiana e dei dialetti, le lingue materne, verso i quali – a imitazione sua – occorre avere “non solamente amore, ma perfettissimo amore”.

Di qui l’idea di questo omaggio al poeta e al dialetto molisano e di Toro in particolare. È la prima volta che un canto della sua Commedia è tradotto in molisano, mentre esistono da sempre traduzioni in altri dialetti d’Italia.

L’obiettivo, o la scommessa se si vuole, era quello di verificare se Dante rimane Dante anche quando è chiamato a rivestire i panni di un contadino o un popolano molisano, che parla e usa solo i vocaboli e i costrutti tipici della sua terra. E se della volgare eloquenza di cui il poeta ha saputo dar dimostrazione con l’italiano rispetto al latino, allora in auge, resta qualche traccia nella resa dialettale di casa nostra.