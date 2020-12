Il Cantiere degli Uffizi, vicende umane e vicende architettoniche

“Alesia e i suoi compagni di viaggio” ospitano, nella consueta rubrica, il contributo dell’amico e architetto Giorgio Elio Pappagallo, che di cuore ringraziano

Quando nel 2006 fu dato inizio sotto la mia direzione al cantiere dei Nuovi Uffizi, avevo buone ragioni per credere che la monumentale fabbrica vasariana celasse ancora dietro le bianche patinature degli intonaci, sotto il rosso lucido delle pavimentazioni, nel buio delle intercapedini o nei tanti vani occlusi e inaccessibili, elementi sorprendenti, capaci di svelare un raffinato magistero tecnico ed una complessa sedimentazione storica. Tutte le investigazioni fatte nel corso dei lavori confermarono pienamente quelle previsioni. Ma nulla faceva presagire che la fabbrica vasariana, come una sorta di macchina del tempo, mi proiettasse nella realtà quotidiana, umanissima e personale, di quanti contribuirono a edificarla e di quanti, direttamente o meno, ne subirono le vicende.

Dal giorno in cui rinvenni tra i detriti posti a rinfianco delle volte una piccola scarpetta in cuoio, polverosa, logora e strappata, appartenuta probabilmente ad un una bimba di non più di 5/6 anni, la fabbrica degli Uffizi non rappresentò soltanto un esempio illustre dell’architettura rinascimentale, con l’evidenza delle sue membrature ordinate, delle grandi sale decorate, dei tesori d’arte universalmente apprezzati; fu anche un luogo di memorie, dove le voci di un passato lontano aspettavano di essere liberate. Quante storie avrebbero raccontato quelle voci a chi solo voleva ascoltarle.

Già dai primi interventi sulle volte del braccio di ponente ebbi conferma del massiccio utilizzo fatto nella fabbrica del materiale edilizio proveniente dalle demolizioni delle case preesistenti. Una stima attendibile parla di quasi trecento edifici. Demolizioni cominciate nell’agosto del 1560 e dirette nella prima fase a liberare la sagoma della piazza o via dè magistrati per far posto allo scavo di fondazione delle murature di facciata. Questo primo intervento, conclusosi nel novembre dello stesso anno, lasciò un paesaggio desolato di casupole disordinate ai margini del nuovo tracciato viario, ben documentato sullo sfondo dell’affresco del Vasari in palazzo Vecchio sulla venuta di Leone X a Firenze. Che le macerie fossero state riutilizzate per il calcestruzzo di fondazione o per rinfianco delle volte, come documentato dalle disposizioni dei soprintendenti della fabbrica, era cosa sufficientemente nota. Ciò che non potevo prevedere era la quantità di reperti che sarebbero emersi negliangusti corridoi sopra le volte delle sale dell’accoglienza, utilizzati come deposito archivistico delle antiche Magistrature, o sotto il piano pavimentale, dispersi nel materiale frammentario utilizzato per il rinfianco delle strutture voltate. Un corpo quanto mai eterogeneo, databile tra il XIV ed il XVIII secolo, costituito da vasellame, oggetti comuni della vita quotidiana, spezzoni di centine lignee, utensili di cantiere quali funi, canapi e ‘zane’ (cesti con cui i garzoni approvvigionavano i maestri muratori della calcina e dei mattoni necessari alla “fabbrica); così pure registri di conto, note di cambio, atti notarili, lettere private e commerciali, elenchi di masserizie, contratti d’affitto e di matrimonio, ecc. tutti trascinati nella polvere delle macerie. Materiale abbandonato, dimenticato o disperso per qualche sconosciuto motivo. Certo agli abitanti non fu concesso molto tempo per traslocare in altro luogo: si è ben fatto intendere alli habitatori dè siti vicini ai primi fondamenti che infra octo di ce le relascino; e non dovette certo essere isolato il caso del capitano Leone de Santi la cui abitazione, sebbene esterna al perimetro d’esproprio, crollò giù più che la metà per la demolizione fatta di una torre confinante. Le cronache dell’epoca ci testimoniano del resto quanto incalzanti fossero i ritmi di lavoro imposti dai Provveditori della fabbrica degli Uffizi e quante vite purtroppo andarono perse per l’assenza di adeguate misure di sicurezza. Dalle registrazioni degli stessi Provveditori, sappiamo di almeno due incidenti mortali accaduti nei primi tre anni dall’impianto del cantiere. Uno di questi interessò il poverissimo manovale di detta fabrica, Guido di Piero, qual disgraziatamente essendo in un muro di essa per rovinarlo come buon faticante cadde et in termine d’un ‘hora si morì. Non meno drammatico quanto accaduto nel 1565 durante le fasi di realizzazione del comodissimo e bellissimo corridore che da palazzo Vecchio avrebbe condotto per volere di Cosimo a palazzo Pitti. Le circostanze dell’incidente le conosciamo dal diario di F. Settimanni, così riportate da I. Del Badia : in seguito al patto stipulato e alle autorevoli sollecitazioni, fu da maestro Bernardo posto mano con gran fretta, e forse con non sufficienti cautele, al lavoro; e tal fretta fu cagione che il secondo giorno da che era incominciato, cioè il 20 di marzo, avvenisse subito una disgrazia: nel rovinare la loggia del pesce, un muratore e due manovali perderono la vita, per ‘inavvertenza dè Capi maestri’, a cagione della caduta di tre colonne.

Via via che cresceva il numero di reperti cresceva sempre più la mia curiosità di decifrare e investigare ogni più piccola traccia. Cosa che potei fare soltanto con l’aiuto di molti colleghi, archeologi, paleografi, antropologi e studiosi di varia natura. Molti documenti cartacei rivelarono straordinari aspetti della cultura materiale della città e della sua storia civile. Ricordo ancora l’entusiasmo quando leggemmo tra le righe di una carta ancora imbrattata di polvere nomi illustri della storia fiorentina, come Matteo Villani e Niccolò Machiavelli, il primo ricordato in un elenco del 1381 tra i cittadini fiorentini scrutinati dai “signori della Zecca”, il secondo coinvolto in una controversia legale del 1496 contro gli eredi di Berto di Simone Berti.

Ma le sorprese e le emozioni non finirono. Ecco, sotto alcuni metri di scavo condotto in alcuni ambienti di servizio al piano terra, tra le muraglie di fondazione, venire alla luce alcune sepolture di epoca altomedievale. Sebbene avessi partecipato a rinvenimenti di questo tipo, i resti di una giovane donna e quello di un bambino di non più di 8 anni, deposti l’uno accanto all’altro e quelli di altri giovani adulti di età non superiore a 20, inumati contemporaneamente in una sepoltura multipla, mi lasciarono una forte impressione. E tale fu anche quando lo studio antropologico di quei resti rivelò gravissime forme di anemia, di malattie virali e batteriche dovute probabilmente a precarie condizioni igieniche ed a malnutrizione ma anche degenerazioni della colonna vertebrale e stress biomeccanici a carico delle spalle e degli arti superiori, dovuti al frequente trasporto di carichi pesanti. Una fotografia agghiacciante di quella che doveva essere nella Firenze altomedievale la condizione umana di gran parte della popolazione. E’ veramente singolare che proprio sopra queste sepolture, sui resti dispersi di questa umanità miserevole venisse edificata secoli dopo la grande fabbrica degli Uffizi, emblema della opulenza e della ostentata ricchezza della famiglia Medici.

Giorgio Elio Pappagallo, è stato architetto direttore coordinatore della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Ha progettato e diretto, tra molti altri, il restauro della Basilica di san Miniato al Monte, del Kaffehaus nel giardino di Boboli, del convento della Maddalena a Fiesole, della pieve di S. Leolino e di quella di Miransù a Rignano sull’Arno, del complesso di S. Lorenzo a Pistoia e della sala del cenacolo nella badia vallombrosana di Passignano; ha diretto a Firenze le indagini archeologiche nella ex chiesa di san Pier Scheraggio, in piazza Castellani e nell’edificio della Magliabechiana; è stato direttore dei lavori e coordinatore nel cantiere dei Nuovi Uffizi (2004-2010); ha redatto e diretto il progetto del nuovo archivio di Stato nel complesso ex carceri dei domenicani a Livorno; è autore di articoli e pubblicazioni tra cui Il progetto di restauro, in San Leonino a Rignano (2000); I marmi di san Miniato al Monte (2003); San Lorenzo a Pistoia, origini e storia di un convento agostiniano (2004); La fabbrica degli Uffizi, indagini e ritrovamenti (2011).